Albania: premier Rama su data amministrative annullata, "atto presidente Meta brutale e irresponsabile"

- La decisione del presidente albanese Ilir Meta di annullare la data delle elezioni amministrative del 30 giugno "è un atto brutale, irresponsabile e intollerabile". Lo ha dichiarato oggi il premier albanese di centro sinistra Edi Rama nel suo intervento in aula a Tirana dove è in corso la seduta ordinaria del parlamento, dedicata esclusivamente ad un dibattito sul decreto del capo dello Stato. A parere di Rama, se si dovesse prendere in considerazione la decisione di Meta allora il paese rischierebbe di essere ostaggio dei capricci dei partiti politici. Le elezioni non potrebbero essere soggette alla volontà di uno o dell'altro a partecipare o meno", ha sottolineato Rama riferendosi all'opposizione di centro destra guidata da Lulzim Basha che dopo aver abbandonato il parlamento ha boicottato anche le elezioni amministrative, ponendo quale una condizione non negoziabile le dimissioni del premier. (segue) (Alt)