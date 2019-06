Albania: premier Rama su data amministrative annullata, "atto presidente Meta brutale e irresponsabile" (5)

- Il presidente della Repubblica però da ieri sera ha avviato un processo di consultazioni con le forze politiche per stabilire la nuova data delle amministrative. Meta ha ribadito, nel corso di una conferenza stampa due giorni fa, che "nella Repubblica d'Albania esiste una sola istituzione che proclama la data delle elezioni, e questa è la presidenza della Repubblica. E quindi non ci saranno elezioni in Albania, senza che ci sia prima un decreto da parte del presidente", ha ribadito il capo dello Stato, aggiungendo che a valutare la validità o meno dei suoi atti "è solo la Corte costituzionale". Su questo aspetto ci sono stati numerosi dibatti anche fra professionisti della legge. I media hanno pubblicato intanto una decisione della Corte costituzionale, che nel 2017 ha disposto il rinvio di una settimana della data delle elezioni da parte dell'allora presidente della Repubblica Bujar Nishani considerandolo "un atto di natura individuale che va interpretato dalla Corte amministrativa". (Alt)