Roma: Nanni (Iic), Raggi inciampa anche sui sampietrini

- "Come molti romani quando ho sentito circolare la voce che si volevano smantellare alcune strade dai sanpietrini per rimetterli in altre vie ho pensato che fosse la più classica delle fake news". Così in una nota Dario Nanni coordinatore di Italia in Comune per Roma e Provincia ed ex presidente della commissione Lavori pubblici del Comune di Roma. "È assurdo che in una città con le strade piene di buche, i marciapiedi dissestati, le scuole da manutenere, le stazioni della metropolitana chiuse, con i rifiuti che non si riescono a raccogliere per settimane e marciscono al sole - aggiunge - qualcuno pensi a spendere ingenti soldi pubblici per un intervento di questo tipo. Non è una questione ideologica tra chi è a favore o contro i sanpietrini è semplicemente che in una città in condizioni emergenziali i cittadini si aspettano altri tipi d'interventi. Non oso immaginare quali danni potrà provocare dal punto di vista economico alle attività commerciali questa scelta visti i disagi che dovranno subire. L'intervento infatti prevede lo smantellamento di alcune strade che poi andranno ripavimentate con i sanpietrini e lo smantellamento di altre vie dai sanpietrini e poi ripavimentate con l'asfalto. Siamo all'abc del saper amministrare, vuol dire che non sia ha la minima idea di cosa serva e cosa vada fatto, stiamo parlando di una città di 3 milioni di abitanti con grandi difficoltà, non del piccolo comune di mille abitanti. L'unica spiegazione che si può provare a dare - conclude Nanni - è che con questa scelta i 5 Stelle cerchino di distrarre l'attenzione dai grandi problemi della città e dalla loro incapacità di governare, ma i cittadini romani dopo tre non si fanno più prendere in giro, anzi potremmo dire che la Raggi sulla vicenda sanpietrini è inciampata". (Rer)