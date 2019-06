Agricoltura: il 17 giugno alla Sapienza di Roma via a convegno "Lo sviluppo sostenibile" su ricerca e innovazione

- Lunedì 17 giugno alle 14.30, presso il Museo Orto Botanico, si terrà la prima giornata del convegno "Lo Sviluppo Sostenibile: didattica, ricerca & innovazione nel campo agroalimentare per l'agenda 2030". L'evento, organizzato da Sapienza Università di Roma, Fao e Segretariato italiano di Prima (Partnership for Research and Innovation in the Mediterranean Area), vuol essere momento di riflessione sul ruolo delle università, tra didattica e ricerca, nel raggiungimento degli obiettivi dell'agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. L'iniziativa è quindi in linea con il "Manifesto delle Università per la Sostenibilità", documento condiviso da 75 università il 30 maggio scorso a Udine. "Il convegno - spiega una nota della Sapienza - sarà l'occasione per un confronto sulla diffusione dei saperi attraverso risorse open-access, i sistemi di accreditamento e certificazione dei percorsi formativi e delle conoscenze, i corsi on line Mooc. Il dibattito si inserisce nel quadro di una più vasta riflessione sullo sviluppo di una didattica innovativa che in Sapienza sta interessando i corsi di studio in Biotecnologie agro-industriali, Scienze e tecnologie alimentari, Scienze dello sviluppo e della cooperazione internazionale, Tecnologie e gestione dell'innovazione e Scienze del turismo, Scienze, culture e politiche gastronomiche per il benessere. In questa prospettiva, verranno illustrati le potenzialità e i risultati della collaborazione tra istituzioni pubbliche e private come il Gruppo di lavoro sui sistemi agroalimentari sostenibilità della Crui (Conferenza dei Rettori delle Università italiane), Fondazione Barilla, Sustainable Development Solutions Network (Sdsn), Sdg Academy e l'Università di Siena e del partenariato che Sapienza e la Fondazione Prima hanno con la Fao". (segue) (Com)