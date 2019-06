Agricoltura: il 17 giugno alla Sapienza di Roma via a convegno "Lo sviluppo sostenibile" su ricerca e innovazione (2)

- "All'evento, che si concluderà martedì 18 giugno - riferisce inoltre l'ateneo romano - parteciperanno i maggiori esperti del settore. Ad aprire i lavori saranno i saluti del Rettore della Sapienza Eugenio Gaudio, a cui seguiranno i contributi di Fabio Attorre, Direttore dell'Orto botanico; di Maria Maddalena Altamura, Direttrice del Dipartimento di Biologia ambientale della Sapienza, di Bruno Botta prorettore alle Relazioni internazionali della Sapienza e da Angelo Riccaboni, Presidente della Fondazione Prima e docente dell'Università di Siena. Saranno, inoltre, presenti i giovani vincitori, con il progetto "Luisa Storytelling", dell'Hackathon per gli Sdgs, evento tra innovatori organizzato da Fao, Prima e Future Food Institute nell'ambito di Exco 2019, la prima fiera della cooperazione internazionale". Luisa è una piattaforma di sensibilizzazione ai temi della sostenibilità che, a prescindere dall'età e dalla scolarizzazione, attraverso storie concrete ha lo scopo di raggiungere gli obiettivi dell'agenda 2030. La prima di queste storie è ispirata a Luisa Guidotti Mistrali, medico missionario, uccisa nel 1979 mentre svolgeva il suo lavoro in Africa e dà il nome alla piattaforma. Nel corso della due giorni verrà, infine, illustrato il programma Prima (Partnership for Research and Innovation in the Mediterranean Area), che, con la sua azione, promuove la collaborazione tra i Paesi della costa nord e sud del Mediterraneo per la gestione efficiente delle risorse idriche, agricoltura sostenibile, catena del valore alimentare, anche nella prospettiva del cambiamento climatico e delle migrazioni. In particolare sarà illustrato lo studio dell'Università di Siena AgriFoodMed Delphi 2019, che tra l'altro, indica le aree di policy sulle quali gli esperti ritengono che sia fattibile e urgente intervenire, fornendo una agenda delle priorità a breve e medio termine". (segue) (Com)