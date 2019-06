Agricoltura: il 17 giugno alla Sapienza di Roma via a convegno "Lo sviluppo sostenibile" su ricerca e innovazione (3)

- "Questo appuntamento riveste una grande importanza soprattutto perché mette in evidenza il ruolo che il mondo delle università può svolgere in un processo di salvaguardia ambientale e di sostenibilità per il pianeta - afferma il rettore della Sapienza, Eugenio Gaudio - Mettere a servizio di questo processo le competenze interne delle università e la valorizzazione dell'educazione universitaria per la sostenibilità sono un impegno ma anche un dovere per la Sapienza. E' importante sapere che alleati importanti come la Fao e il Segretariato italiano della Fondazione Prima ci accompagnano". "L'adozione di un approccio sistemico multidisciplinare per la definizione di nuovi percorsi di sviluppo è la vera sfida per l'attuazione dell'Agenda 2030: questo realmente corrisponde oggi allo 'Sviluppo Sostenibile' - dichiara Cesare Manetti, del dipartimento di Biologia ambientale - Per attuare questo cambiamento è indispensabile pensare ad una nuova didattica, dalle scuole primarie all'università, che non solo includa le parole chiave, che abbiamo imparato ad utilizzare in questi anni (risparmio energetico, economia circolare, lotta allo spreco alimentare, alimentazione sana, dieta mediterranea) in corsi specifici, ma si basi su esperienze che creino una nuova rete di connessione tra saperi "iperspecialistici" e territorio per far emergere reali soluzioni transdisciplinari. Mescolare didattica tradizionale e risorse open access disponibili in rete, mettendo in contatto studenti di corsi diversi, che condividono analoghi strumenti multimediali, può essere la chiave per diffondere questa visione". (segue) (Com)