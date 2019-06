Agricoltura: il 17 giugno alla Sapienza di Roma via a convegno "Lo sviluppo sostenibile" su ricerca e innovazione (4)

- "La Faoè estremamente lieta di promuovere gli obiettivi universali dell'agenda 2030, per lo sviluppo sostenibile nel campo agroalimentare, e di organizzare questo evento con due partner d'eccellenza: l'Università La Sapienza di Roma e la Fondazione Prima - commenta Cristina Petracchi, Partnership Division of the Food and Agriculture Organization of the United Nations Fao - Inoltre, la Fao considera fondamentale il coinvolgimento di tutti gli attori della società per il raggiungimento di questi obiettivi e il ruolo cruciale dell'università come catalizzatore di innovazione". "Il ruolo delle Università è essenziale - conclude il professor Angelo Riccaboni, Presidente della Fondazione Prima - sia per la creazione di un sistema di valori alla base di un uso efficace dell'innovazione, sia per la produzione stessa di innovazione in settori, come quello agroalimentare, che sono particolarmente esposti alle criticità dovute al cambiamento climatico e alle tensioni sociali. Il Programma Prima, attraverso il finanziamento alle attività di ricerca e innovazione nel settore agroalimentare e idrico del Mediterraneo e all'ampio coinvolgimento del mondo accademico all'interno dei vari Progetti, assegna alle Università un ruolo centrale nell'ambito della rete di attori che agiscono per lo sviluppo sostenibile, favorendo lo scambio di conoscenze e la cooperazione multilivello". (Com)