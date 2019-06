Caprera (Ot): oggi nella Casa museo di Garibaldi la presentazione dei cimeli restaurati

- Oggi nella Casa Museo di Giuseppe Garibaldi a Caprera (Ot) in Sardegna, alle 18, le restauratrici Cristiana De Lisio e Alessia Felici illustreranno gli interventi effettuati negli ultimi anni ai cimeli conservati al Compendio garibaldino di Caprera. Attraverso filmati e proiezioni, verranno fatti conoscere al pubblico i lavori di manutenzione che si sono susseguiti, dal 2012 a oggi, in collaborazione con la Soprintendenza Abap per le provincie di Sassari e Nuoro, come il restauro delle tombe del piccolo cimitero, dei capi di vestiario, degli strumenti agricoli, delle medicine, degli oggetti di uso quotidiano, fino ad arrivare a quello della bandiera dei Reparti di assalto, del copri-bocca del camino della camera di morte e della bandiera della Guardia Nacional de Caballo, protagonisti della presentazione. (Ren)