Migranti: Viminale, Sea Watch ha ottenuto porto sicuro da Libia ma da ore è in lento movimento verso Tunisia

- Fonti del Viminale parlano di "inutili sofferenze per gli immigrati a bordo della Sea Watch: da ore - senza motivo - sono fermi in mezzo al Mediterraneo. La Sea Watch ha chiesto a Tripoli un Pos (Porto sicuro, ndr) e ha ricevuto risposta positiva. Eppure, ha appena modificato la rotta dirigendosi verso la Tunisia anziché verso Sud. Si trova a 69 miglia da Zarzis, a 48 da Tripoli, a 124 da Lampedusa e a 176 da Malta. C'è preoccupazione per le persone a bordo", sottolineano le fonti, "tra cui alcuni bambini che potrebbero sbarcare al più presto come richiesto dalla stessa Sea Watch". (Rin)