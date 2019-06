Beni culturali: dal 29 giugno un solo biglietto per Foro romano e Fori imperiali. Bonisoli e Raggi inaugurano nuovo percorso

- Dal 29 giugno, festa di San Pietro e Paolo, protettori di Roma, basterà un solo ticket per visitare il Foro Romano dei Fori Imperiali. Lo prevede il protocollo d'intesa tra Roma Capitale e Mibac illustrato questa mattina dal ministro per i Beni Culturali Alberto Bonisoli e dalla sindaca di Roma Virginia Raggi durante una conferenza stampa Roma presso la curia Iulia. Si supera così una divisione meramente amministrativa - la competenza dei fori imperiali era della sovrintendenza capitolina, quella del foro romano della Soprintendenza speciale del ministero - che impediva la possibilità di accedere con un unico biglietto a quella che di fatto è un'unica area archeologica. Per la prima volta, da sabato 29 giugno, cittadini e turisti potranno scoprire un percorso inedito mai realizzato finora, frutto del lavoro avviato nei mesi scorsi dal Mibac, da Roma Capitale, dal Parco archeologico del Colosseo e dalla Sovrintendenza Capitolina ai Beni culturali. (segue) (Rer)