Beni culturali: dal 29 giugno un solo biglietto per Foro romano e Fori imperiali. Bonisoli e Raggi inaugurano nuovo percorso (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi è una giornata storica. Va detto. Finalmente i Fori sono riuniti. Abbiamo lavorato tantissimo per raggiungere questo risultato e gli ultimi mesi, con l'arrivo del ministro Bonisoli, hanno consentito di superare moltissimi ostacoli di tipo burocratico e amministrativo che spesso da cittadini non riusciamo a capire, perché la struttura stratificata rende complicate le cose più semplici. A questo gruppo di visionari che guidano la città e il Paese spetta l'arduo compito di togliere questi incastri e un conglomerato di norme che rendono difficili azioni di buonsenso come questa", ha detto la sindaca. Il protocollo darà il via a una fase sperimentale (fino al 31 dicembre 2019) di fruizione integrata dell'area del Foro Romano - Palatino insieme ai Fori Imperiali, che dovrebbe andare a regime dal 2020, consentendo per la prima volta l'apertura al pubblico dell'arene del ForoRomano-Palatino insieme Fori Imperiali. Con un unico ticket da 16 euro, valido per l'intera giornata, i visitatori potranno accedere al nuovo percorso che consente loro di attraversare 3 mila anni di storia.Il passaggio dei visitatori tra le due aree, della durata di circa due ore, avverrà nell'area compresa tra Curia iulia, Foro di Cesare, Foro di Nerva e Foro di Traiano, mentre il biglietto potrà essere acquistato sia nelle biglietterie del Foro Romano e del Palatino sia in quelle della Colonna Traiana. (segue) (Rer)