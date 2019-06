Beni culturali: dal 29 giugno un solo biglietto per Foro romano e Fori imperiali. Bonisoli e Raggi inaugurano nuovo percorso (3)

- Per i giovani dai 18 ai 25 anni, il costo dei biglietto sarà di 2 euro e rientra nel pacchetto di agevolazioni introdotte dal Ministero guidato da Alberto Bonisoli per incentivare i ragazzi e le ragazze a visitare i musei e i siti archeologici statali. "Per noi - ha dichiarato il ministro - è un momento speciale. Parecchi mesi fa mi fu posta la domanda perché ci fossero due fori e mi fu chiesto da quando erano separati. Ci siamo talmente abituati ad avere due fori, che comunicavano a fatica, che lo davano quasi per scontato. Mi dicevano che era estremamente complicato con ostacoli insormontabili, ci si rassegnava a una situazione che a mio avviso non andava bene. Noi ci siamo messi a lavorare. Un lavoro importante, a normativa vigente, perché non abbiamo toccato una singola virgola dalle leggi precedenti. Siamo andati avanti e siamo arrivati a questo risultato". (Rer)