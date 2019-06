Nord Macedonia: premier Zaev incontra Merkel, assicurata apertura negoziati Ue a settembre

- Il primo ministro macedone Zoran Zaev ha incontrato questa mattina a Berlino il cancelliere tedesco Angela Merkel. Il quotidiano "Republika" riferisce che Zaev ha lasciato il palazzo del governo di Berlino senza rilasciare dichiarazioni alla stampa, ma il governo di Skopje ha diffuso un comunicato nel quale Zaev sostiene di aver avuto assicurazioni da parte della Merkel sul fatto che i negoziati di adesione Ue per la Macedonia del Nord saranno aperti a settembre. Questa decisione è attesa per giugno e il premier macedone dovrebbe dare ulteriori spiegazioni in un altro comunicato stampa governativo atteso per il pomeriggio. Secondo l'esecutivo macedone, Merkel ha elogiato Zaev e il suo governo per le riforme e gli accordi raggiunti negli ultimi mesi. In un'intervista al quotidiano "Frankfurter Allgemeine Zeitung", Zaev ha ricordato che la Germania aveva "promesso" l'apertura dei negoziati di adesione Ue per la Macedonia del Nord nel caso, come avvenuto, di una soluzione alla disputa con la Grecia sul nome. (Mas)