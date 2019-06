Camera: delegazione commissione Esteri in visita a Istituto universitario Ue Fiesole

- E' in corso la visita di una delegazione della commissione Affari esteri e comunitari della Camera dei deputati - formata dalla presidente, Marta Grande, e dai deputati Yana Chiara Ehm e Ivan Scalfarotto - presso l'Istituto universitario europeo di Fiesole, istituzione accademica di eccellenza specializzata negli studi sulle politiche pubbliche transnazionali, fondata nel 1972 dagli Stati membri dell'allora Comunità europea e di cui fanno parte 23 Stati membri dell'Unione europea, cui si aggiungono Svizzera e Norvegia. Lo riferisce la Camera in una nota. Il programma comprende la visita agli Archivi Storici dell'Unione europea, guidata dal direttore Dieter Schlenker; la visita del Complesso monumentale di Villa Salviati, guidata da Laura Bechi; l'illustrazione delle attività dell'Istituto universitario europeo, in particolare la School of transnational governance, con la partecipazione del professore Renaud Dehousse e dell'ambasciatore Vincenzo Grassi, rispettivamente presidente e segretario generale dell'Istituto universitario europeo; la visita di palazzo Buontalenti e l'illustrazione dei lavori di restauro previsti. La visita rientra nel percorso di valorizzazione delle Organizzazioni ed Agenzie internazionali con cui l'Italia ha siglato accordi di sede. (Com)