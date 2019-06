Editoria: Silvestri (M5s), folle chiedere a cittadini di regalare altri soldi a Radio Radicale

- Francesco Silvestri, vicecapogruppo del Movimento cinque stelle alla Camera, afferma in una nota che "chiedere ai cittadini italiani di mettere mano alle loro tasche per favorire una radio privata è folle. Su Radio Radicale la linea del Movimento cinque stelle è sempre stata chiara: no a finanziamenti con i soldi pubblici. Per questo oggi abbiamo votato contro la proposta del Pd per regalare 3 milioni di euro a questa emittente e ci stupisce che, al contrario, la Lega abbia deciso di appoggiarla, insieme a tutti gli altri partiti. Dopo aver già dato a Radio Radicale, negli anni, 250 milioni di soldi pubblici, questa ci sembra l'ennesima assurdità, che però non siamo in alcun modo disposti a sostenere. Noi crediamo nel pluralismo dell'informazione", continua il parlamentare pentastellato, "e proprio per questo troviamo sbagliato avvantaggiare una singola radio privata in mezzo a tante altre, per di più chiedendo sacrifici agli italiani. Sono altre le misure del decreto Crescita di cui siamo orgogliosi: tra queste", conclude Silvestri, "2 miliardi per le imprese e incentivi fiscali per i lavoratori all'estero che rientrano in Italia".(Com)