Reggio Emilia: domani ai chiostri di San Domenico due appuntamenti con la rassegna la "Casa del quartetto"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Continueranno domani i concerti della "Casa del quartetto" con un doppio appuntamento ai chiostri di San Domenico a Reggio Emilia: alle ore 19, con il quartetto Cesar Franck e alle 21, in sala degli specchi con il Quartetto di Cremona. Una delle caratteristiche della "Casa del quartetto", il progetto della Fondazione I Teatri promossa in corso a Reggio Emilia, è quella di dare la possibilità al pubblico di ascoltare giovanissimi professionisti all'opera e quartetti più esperti e anche maggiormente noti. Il quartetto italiano Cesar Franck eseguirà il Quartetto n. 12 in mi bemolle maggiore, op. 127 di Beethoven e il Quartetto in mi minore di Verdi. Alle 21, nella Sala degli Specchi toccherà al Quartetto di Cremona che eseguirà Langsamer Satz di Webern, Quartetto in do maggiore KV465 Dissonanzen di Mozart e Quartetto n. 8 in mi minore, op.59 n. 2 di Beethoven. (Ren)