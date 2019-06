Ue: Tria, non servono manovre correttive

- Non servono manovre correttive. Lo ha detto il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, entrando ai lavori dell'Eurogruppo a Lussemburgo. "I temi si conoscono, stiamo facendo un negoziato sugli obiettivi di deficit che noi abbiamo. Dimostreremo che quegli obiettivi li raggiungeremo perché quegli obiettivi ci mettono in posizione di sicurezza", ha detto. Di misure correttive "non ne abbiamo bisogno, altrimenti le faremmo, ma non ne abbiamo bisogno perché già sappiamo che arriviamo naturalmente a quel livello", ha aggiunto. (Beb)