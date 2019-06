Roma: torna "Bryaxis" sul Lungotevere con classica, cori e "Dante per Tutti"

- Ripartono, per il quinto anno consecutivo, le iniziative di Bryaxis, associazione per l’arte e l’armonia sostenuta da Sorgente Group – che fa capo a Valter Mainetti - per "Lungo il Tevere… Roma 2019". Ogni venerdì il palco Bryaxis offrirà concerti di musica classica del Conservatorio di Santa Cecilia, organizzati da Davide Dose di Arte2o e tutti i sabati sarà la volta di "Harmonika – Cori lungo il Fiume", rassegna che proporrà varie formazioni corali, anche internazionali, presentata da Arte2o e dall'Associazione Decanto. Infine, una volta al mese per tutta la durata della Manifestazione, gusteremo gli spettacoli "Dante per Tutti", un ciclo di letture e interpretazioni della Divina Commedia patrocinate dalla Società Dante Alighieri, a cura di Luca Maria Spagnuolo. Dal 14 giugno, dunque, allo start la nuova stagione culturale di Bryaxis: dalle 21.30 risuoneranno sul Lungotevere Ripa-Porto di Ripa Grande le note del recital lirico di Alessandro Fiocchetti, tenore, Chen Yanxi, soprano, Huang Yi Cheng, tenore, Cai Yifan, pianista, con lo spettacolo "Cantando...verso la via della seta", scelta musicale che mixa la canzone napoletana d’autore e la musica popolare cinese. Questo il primo appuntamento della rassegna “Classica sul Tevere” in compagnia degli artisti del Conservatorio di Santa Cecilia. (segue) (Com)