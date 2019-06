Roma: torna "Bryaxis" sul Lungotevere con classica, cori e "Dante per Tutti" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 15 giugno, alle 21.30, per la per la rassegna “Harmonika – Cori lungo il Fiume” il palco sarà dedicato al quintetto Ocima – Occhi Chiusi in Mare Aperto, gruppo cantautorale composto da Gabriele D’Angelo, Dodo Versino, Francesca Cireddu, Chiara Meschini e Daniele D’Alberti che proporrà reinterpretazioni di brani tratti dal pop internazionale con una predilezione per la deriva indie. Harmonika è la rassegna presentata da Arte2o e dall'Associazione Decanto dedicata alla musica corale, che vuole dar voce alla ricca comunità "di cori e voci" mettendo a confronto le tante formazioni, i diversi repertori, gli stili e le tradizioni di migliaia di coristi. Ma non finisce qui. Infatti, una volta al mese, il palco Bryaxis proporrà gli spettacoli di “Dante per Tutti”, ciclo di lettura, interpretazione e commento della Divina Commedia incentrati sul tema dell’amore, iniziativa a cura di Luca Maria Spagnuolo, che ha portato la Divina Commedia di Dante nella città di Roma. La rassegna “Dante per Tutti” si aprirà con una serata il 24 giugno, alle 21.30, con la lettura e il commento del Canto V dell’Inferno: il celebre Canto di Paolo e Francesca e dei peccator carnali. L’incontro successivo, il 30 luglio, avrà come oggetto il Canto XXX del Purgatorio: l’emozionante incontro di Dante e Beatrice presso il giardino dell’Eden. (segue) (Com)