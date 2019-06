Roma: torna "Bryaxis" sul Lungotevere con classica, cori e "Dante per Tutti" (3)

- Il 20 agosto, ultimo appuntamento, sarà dedicato al Canto XXXIII del Paradiso: lo straordinario Canto conclusivo del Poema e l’estrema visione di Dante dell’amor che move il sole e l’altre stelle. Tra gli appuntamenti delle prossime settimane per “Classica sul Tevere” segnaliamo: il 21 giugno il Duo Bigioni – Urso (Giulia Bigioni, arpa & Jacopo Urso, flauto) che suonerà musiche di B. Hilse, N. Rota, G. Donizetti, G. Rossini. Il 5 luglio il Quartetto di violoncelli del Conservatorio Santa Cecilia (Luis Batista, Giulia Deda, Angelica Simeoni, Simone Ruggero) eseguirà musiche di B. Kelly, N. Rota, M. Jackson e ancora il 2 agosto, il Duo di chitarre Riccardo Colini & Federica Sanzolini, suonerà musiche di N. Paganini, F. Carulli, M. Giuliani, A. Piazzolla. Per “Harmonika – Cori lungo il Fiume” il 22 giugno si segnalano “Notevolmente and friends”, direttore M. Schunnach, il 20 luglio “Le mani avanti”, direttore G. D’Angelo e il 10 agosto, il “Chiara Padellaro Trio” che proporrà il meglio del jazz e pop internazionale. Questo è molto altro nel Programma Bryaxis 2019 a “Lungo il Tevere … Roma” consultabile sul sito www.associazionebryaxis.com. Elisabetta Maggini, presidente dell’Associazione Bryaxis, si è detta felice insieme a Sorgente Group, di aderire per il quinto anno consecutivo alla manifestazione sul Tevere: “Roma e i romani meritano una città a misura d’uomo dove lo spazio per la cultura e la musica siano di qualità, attenti al decoro urbano e rispettosi delle norme che regolano l’inquinamento acustico e ambientale. Siamo molto contenti di offrire una ribalta ai giovani talenti e di contribuire a far rivivere luoghi belli e un po’ trascurati della Città, come le sponde del biondo Tevere, da sempre culla della nostra civiltà”. Le iniziative di Bryaxis si terranno nell’ambito di “Lungo il Tevere… Roma”, la manifestazione promossa dall’Associazione La Vela d’Oro. Le serate che si svolgeranno presso gli spazi del Lungotevere Ripa - Porto di Ripa Grande, prevedono: Venerdì – ore 21.30 “Classica sul Tevere” (a cura del Conservatorio di Santa Cecilia e Arte2o) 5^ edizione della Rassegna che porta i migliori talenti del Conservatorio e la musica classica sulle sponde del fiume di Roma. Sabato – ore 21.30 “Harmonika – Cori lungo il Fiume” (a cura di Arte2o e Associazione Decanto) Rassegna dedicato ai cori, che proporrà numerose formazioni corali della città di Roma. Un volta al mese - ore 21.30, il 24 giugno, il 30 luglio e il 20 agosto “Dante per Tutti”, ciclo di letture e interpretazioni della Divina Commedia patrocinato dalla Società Dante Alighieri, a cura di Luca Maria Spagnuolo. (Com)