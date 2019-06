Serbia-Italia: ambasciatore Lo Cascio, progressi di Belgrado in percorso Ue ma avanti con riforme (2)

- "Durante sua la visita qui il presidente Conte, pur ribadendo l'apprezzamento dell'Italia per gli sforzi della Serbia, ha posto l'accento sulla necessità di un'azione più incisiva, in particolare nell'ambito dei capitoli negoziali 23 e 24 (giustizia, stato di diritto, libertà fondamentali), per imprimere un cambio di passo al negoziato con Bruxelles", ha detto Lo Cascio. L'ambasciatore ha poi ribadito il sostegno dell'Italia al percorso Ue del paese balcanico anche dopo le elezioni europee di maggio. "Per noi questo è un punto fondamentale. Lo ha detto chiaramente il presidente Conte e lo ha riaffermato recentemente anche il vicepresidente Salvini, dopo l'incontro con il presidente (serbo) Vucic a Roma a maggio. Da ultimo, qualche giorno fa, anche il ministro Moavero ha ribadito in parlamento, con altrettanta convinzione, che noi siamo tra i paesi di punta nel sostenere la necessità del processo integrazione degli Stati dei Balcani occidentali. Certo, siamo consapevoli, noi come gli amici serbi, che non possono esservi scorciatoie e che entrare nell'Ue significa innanzitutto condividerne i principi e i valori e adeguare normative e prassi nazionali a quelle comunitarie. Detto questo, siamo decisamente favorevoli all'apertura di nuovi capitoli a favore della Serbia, affinché il negoziato possa effettivamente avanzare e Belgrado venga messa in condizione di fare di più in settori considerati chiave per l'avvicinamento agli standard europei", ha detto Lo Cascio. (segue) (Seb)