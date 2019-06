Serbia-Italia: ambasciatore Lo Cascio, progressi di Belgrado in percorso Ue ma avanti con riforme (3)

- Riguardo ai rapporti bilaterali Italia-Serbia, di cui quest'anno si festeggiano i 140 anni di relazioni diplomatiche e i 10 di partenariato strategico, l'ambasciatore ha confermato che "sono eccellenti, come dimostrato anche dal fatto che il presidente del Consiglio Giuseppe Conte è stato in visita in Serbia tre mesi fa, scegliendo la Serbia per la sua prima missione nei Balcani". Lo Cascio ha osservato che la visita è stato il momento più significativo, dal punto di vista istituzionale e non solo, di un periodo già molto intenso. "Dal punto di vista economico abbiamo chiuso il 2018 con un interscambio record di oltre 4 miliardi di euro, per cui l'Italia rimane il secondo partner commerciale e tra i primissimi investitori esteri in Serbia. Inoltre, l'Italia è stata quest'anno paese partner della Fiera Internazionale dell'Agricoltura di Novi Sad, con la partecipazione di più di 30 aziende italiane e l'intervento del viceministro per l'Agricoltura, Franco Manzato. Continuiamo a lavorare anche affinché la presenza delle imprese italiane qui in Serbia crei sempre maggiore integrazione dei due sistemi economici, puntando a investire sia nei tradizionali settori di collaborazione come l'agricoltura, sia nei settori più innovativi, ossia le energie rinnovabili e l'IT", ha detto Lo Cascio. (segue) (Seb)