Governo: Bernini (FI), un bollettino di guerra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anna Maria Bernini, presidente dei senatori di Forza Italia, in una nota, osserva che "se ci fosse un mattinale dell’azione di governo, stamani sarebbe un bollettino di guerra. Salvini è giustamente preoccupato per 150 tavoli aperti al Mise sulle crisi aziendali, la maggior parte dei quali lasciati per mesi in stand-by nonostante coinvolgano oltre 200 mila lavoratori: il timore giustificato è che si apra una stagione di lotte sociali incontrollabili, mentre per Alitalia si va verso l’ennesima proroga a spese dei contribuenti". Bernini, inoltre, aggiunge: "La giustizia, poi, è una polveriera, e la riforma in senso garantista che la Lega giudica urgente va nella direzione opposta alle politiche del guardasigilli. La manovra, infine, è in alto mare, e i sette tavoli aperti per dirimere le divergenze ne sono la prova provata: in questo caos, la lettera del premier a Bruxelles con cui pretende di cambiare le regole europee è solo un goffo tentativo di uscire dall’isolamento in cui un anno di sfide temerarie ha confinato l’Italia. Altro che fase due: l’unica cosa seria sarebbe fare l’inventario dei danni". (Com)