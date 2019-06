Ambiente: Cattaneo, perdita biodiversità grave quanto cambiamento climatico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La conservazione della biodiversità è uno degli elementi chiave della strategia di sostenibilità ambientale di Regione Lombardia. E proprio di preservazione della biodiversità, di economia circolare e di come conciliare produttività e sostenibilità si è parlato stamattina, a Palazzo Lombardia, nel corso dell'incontro 'Life Gestire 2020 - Stati generali della Biodiversità. Al convegno, organizzato dall'assessorato all'Ambiente e Clima, è intervenuto in video messaggio il ministro dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare Sergio Costa e hanno preso parte tutti i tecnici e gli specialisti che lavorano a vario titolo al progetto 'Life Gestire'. "La perdita di biodiversità è uno dei problemi più grandi del nostro tempo e anche uno dei meno conosciuti - ha chiosato l'assessore regionale ad Ambiente e Clima Raffaele Cattaneo durante il suo intervento -. Stiamo cominciando tutti a fare i conti col cambiamento climatico, ma ci sono studi che dicono che i cambiamenti connessi con la perdita di biodiversità, cioè la scomparsa di specie viventi, è un problema che abbiamo anche nella nostra Lombardia e porta con sé rischi ancora più grandi e dunque occorre un'azione mirata di contrasto a questo fenomeno". (segue) (Com)