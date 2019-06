Ambiente: Cattaneo, perdita biodiversità grave quanto cambiamento climatico (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In Regione Lombardia abbiamo avviato in maniera sistematica un'azione di tutela della natura e della biodiversità - ha proseguito Cattaneo - e, in particolare, il progetto 'Life Gestire 2020': un progetto europeo che vale 17 milioni di euro e che ne mobilita altri 80, quindi più di 100 milioni nel complesso, utile proprio a sostenere tutte quelle iniziative sul territorio che difendono la rete per la protezione della natura". "La natura è un grandissimo valore - ha fatto presente l'assessore - la dobbiamo difendere e tutelare, ed è responsabilità di ciascuno di noi conservarla intatta per le generazioni future". "La Regione Lombardia e le Istituzioni - ha concluso Cattaneo - hanno il compito di costruire soluzioni realiste che non siano ideologiche, che non impediscano per esempio, lo sviluppo, ma che rendano finalmente possibile uno sviluppo sostenibile, uno sviluppo in grado di convivere con la natura e con l'ambiente in modo armonioso. Si può fare attraverso la tecnologia, la creatività dei nostri imprenditori, si sta già facendo e il nostro compito è fare in modo che si faccia sempre di più". (Com)