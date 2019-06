Milano: De Chirico (FI) su Soy Mendel, ora vengano sgomberati tutti immobili comunali

- Il consigliere comunale di Forza Italia, Alessandro De Chirico, in una nota plaude alla notizia dello sgombero del centro sociale Soy Mendel. "Per Baggio - osserva - si è finalmente conclusa una triste storia di prevaricazione e illegalità. Chiusa per ora almeno. Non sarebbe una novità se, come già accaduto in passato, gli autonomi tornassero ad occupare abusivamente quello o un altro immobile nell'indifferenza di Sala e della sua giunta. Nel frattempo mi godo questa bella giornata di sole e libertà in cui sono state, almeno in parte, soddisfatte le richieste che faccio fin da quando ero consigliere di zona in merito al combattere ogni genere di occupazione abusiva". "Ora – conclude De Chirico – auspico che siano restituiti alla comunità milanese anche tutti gli altri immobili comunali che si trovano nella stessa situazione. Chissà che il primo cittadino non riesca a smentire con i fatti la mia convinzione che la sinistra milanese coccoli certi ambienti invece di combatterli". (com)