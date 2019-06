Italia-Venezuela: ministro Esteri Arreaza riceve incaricato d'affari Placido Vigo

- Il ministro degli Esteri del Venezuela, Jorge Arreaza, ha ricevuto l’incaricato d’affari del governo italiano, Placido Vigo. Lo rende il ministro venezuelano sul suo account Twitter ufficiale. “Il ministro Arreaza riceve l’ambasciatore Placido Vigo in qualità di capo missione della Repubblica italiana in Venezuela, con l’obiettivo di rafforzare le relazioni tra i due paesi”, si legge. A inizio giugno l’ambasciatore d’Italia in Venezuela Silvio Mignano ha lasciato il suo incarico, dopo quattro anni nel paese. L’Italia, come ribadito in più occasioni dal ministro degli Esteri, Enzo Moavero Milanesi, non considera legittime le elezioni presidenziali venezuelane dell'anno scorso e ha chiesto nuove elezioni nei tempi più rapidi possibili. L'Italia fa parte del gruppo di contatto internazionale sul Venezuela istituito lo scorso 31 gennaio su iniziativa dell'Unione europea, al fine di favorire una soluzione politica alla crisi in corso nel paese. (segue) (Brb)