Roma: Raggi, pedonalizzazione via dei Cerchi? È nostra idea, ma un traguardo alla volta

- Quella della pedonalizzazione di via dei Cerchi è "un'idea ben presente, ma la città nel corso degli anni è stata costruita intorno a questo cuore pulsante e quindi piano piano anche destrutturare una serie di percorsi non è semplice. L'idea c'è e un pezzetto per volta ce la faremo. Ma bisogna procedere per traguardi successivi. Ci vorrà del tempo, ma la direzione è quella". Il sindaco di Roma, Virginia Raggi, ha risposto così a chi le chiedeva se il nuovo percorso unico dei Fori, presentato questa mattina insieme al ministro dei Beni culturali Alberto Bonisoli, potrà essere allargato anche al Circo Massimo, con la pedonalizzazione via dei Cerchi. Sulla stessa linea il vicesindaco Luca Bergamo che in passato aveva prospettato questa possibilità: "Confermo quello che ho già detto più volte – ha spiegato -. C'è un auspicio e una possibilità anche a livello di viabilità per realizzare il collegamento dei Fori e del Palatino con il Circo Massimo, pedonalizzando via dei Cerchi. È un'ipotesi allo studio insieme alla Soprintendenza del Mibact perché, tra le altre cose, comporta la riapertura di un accesso ai Fori lato Circo Massimo. È una prospettiva che c'è ed è praticabile". E d'altronde prima delle domande dei cronisti anche il ministro Bonisoli ha accennato a questa possibilità: "Ci sono diverse situazione che potrebbero essere aggiunte per avere un enorme parco archeologico utilizzando le massime forme di gratuità per recuperare e avere un Central Park archeologico", ha affermato.(Xcol4)