Croazia: premier Plenkovic, aumento rating finanziario in aumento grazie al governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’aumento del rating assegnato alla Croazia da parte delle agenzie internazionali Fitch e Standard&Poor’s è frutto della stabilità politica che l’esecutivo di Zagabria è riuscito a garantire. Lo ha dichiarato oggi il primo ministro del paese balcanico, Andrej Plenkovic, aprendo la sessione di governo odierna. Stando a quanto si apprende dall’emittente “N1”, il premier ha affermato che l’esecutivo ha “garantito un ambiente stabile e tranquillo per dare il via ad un processo di crescita economica”. Nello specifico, il capo del governo di Zagabria ha imputato alla bontà delle scelte governative il recente aumento del Pil e l’uscita della Croazia dal procedimento per l’eccessivo squilibrio finanziario nazionale. (Zac)