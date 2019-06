Milano: Sardone (Lega) su Soy Mendel, bene sgombero, ora Comune vieti festa Lambretta a Parco Lambro

- La consigliera comunale ed europarlamentare della Lega, Silvia Sardone, in una nota accoglie come "un'ottima notizia" lo sgombero del centro sociale Soy Mendel a Baggio, augurandosi "che ora si proceda con tutti gli altri covi di antagonisti: dal Macao allo Zam, dal Cantiere al Leoncavallo, dal Casaloca al Rimake. Chiedo inoltre vivamente al Comune di vietare e impedire la festa organizzata dal Lambretta sabato al parco Lambro: sarebbe paradossale che un parco pubblico, già teatro di numerosi episodi di cronaca nera legati alla criminalità sudamericana, ospitasse un raduno di abusivi e nemici delle forze dell'ordine. I militanti del Lambretta, nella loro locandina fatta girare su Facebook, hanno già annunciato l'intenzione di fare un murales: chi gli ha dato il permesso?". "Ogni fine settimana, ma non solo, i centri sociali di Milano organizzano feste esentasse, mercatini alimentari, pranzi e cene senza che nessuno alzi mai un dito. La sinistra li coccola da sempre e loro fanno il bello e il cattivo tempo. Visto il curriculum del Soy Mendel non mi stupirei se in poco tempo occupasse un nuovo spazio: per questo ricordo al Comune che le occupazioni abusive sono un reato previsto dal codice penale e vanno contrastate non tollerate", conclude Sardone. (com)