Medio Oriente: ministro Esteri iraniano definisce “sospettosi” attacchi contro petroliere durante visita Abe

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri iraniano, Mohammad Javad Zarif, ha definito “sospettoso” l’incidente che questa mattina ha coinvolto due petroliere nel Golfo dell’Oman che è avvenuto in concomitanza con la visita del premier giapponese Shinzo Abe a Teheran. “I presunti attacchi contro petroliere legate al Giappone si sono verificati mentre il premier Shinzo Abe si stava incontrando con l'ayatollah Ali Khamenei per colloqui approfonditi e amichevoli. Il termine ‘sospettoso’ non è sufficiente a descrivere ciò che traspare da questi attacchi”. Al momento non è chiara la dinamica dell’incidente. La Quinta flotta della Marina militare degli Stati Uniti con sede nel Bahrein ha riferito ai media internazionali di aver ricevuto due chiamate di soccorso. Una alle 6:12 (ora locale) e una seconda alle 7:00 del mattino. Le due navi coinvolte sono la nave cisterna Front Altair, battente bandiera delle Isole Marshall, e la Kokuka Courageous, battente bandiera panamense. Secondo quanto riferito dai media giapponesi, il ministero del Commercio ha riferito che il carico di prodotti petroliferi trasportati dalle due navi era “connesso al Giappone”. La compagnia petrolifera taiwanese Cpc Corporation che ha noleggiato la Front Altair ha riferito che la nave sarebbe stata colpita da un siluro. L’incidente giunge a un mese dal sabotaggio di quattro petroliere avvenuto lo scorso 12 maggio al largo della costa di Fujairah, negli Emirati Arabi Uniti che ha aumentato ulteriormente le tensioni nella regione. Lo scorso 6 giugno gli Emirati Arabi Uniti hanno riferito ai membri del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite che gli attacchi alle quattro petroliere recano i segni di una "operazione sofisticata e coordinata", molto probabilmente da parte di un attore statale.(Res)