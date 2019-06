Fiumicino: dal 14 al 16 giugno torna "La sagra del pesce"

- Torna la Sagra del Pesce a Fiumicino. Dal 14 al 16 giugno prossimi, a ridosso del Molo di Levante del porto canale, tra piazzale Molinari e piazzale Pozzoli, l'ormai caratteristica padella gigante friggerà 20 quintali di calamari, gamberi, pesce di paranza, mentre 6 quintali di cozze finiranno in sauté. La 49esima "Sagra del Pesce - Festa delle tradizioni marinare della Città di Fiumicino", organizzata dalla Pro Loco con il patrocinio del Comune, della Regione Lazio e dell'Unione Nazionale delle Pro Loco d'Italia, si annuncia un nuovo successo della tradizione e dell'enogastronomia di Fiumicino in grado di attirare circa 15.000 persone. "Un appuntamento importante per la città - dichiara il sindaco Esterino Montino - Ringrazio la Pro Loco che la organizza ogni anno creando un evento di richiamo che valorizza le nostre eccellenze. Fiumicino è luogo di attrazione anche per la tradizione della pesca e la sua rinomata cucina di pesce. Qui arrivano persone da tutto il Lazio per gustare i nostri piatti di cui la frittura è certamente il più richiesto". (segue) (Com)