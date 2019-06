Fiumicino: dal 14 al 16 giugno torna "La sagra del pesce" (2)

- "Questo appuntamento – conclude il sindaco - come molti altri, è l'esempio di come questa giovanissima città stia, anno dopo anno, caratterizzandosi e di come si stia dando delle specificità che contribuiscono non solo a renderla famosa e attrattiva, ma anche a creare un indispensabile senso di comunità in chi la abita". E l'attrattiva è garantita anche dalla presenza della padella gigante. Con un diametro di 4 metri, è alta da terra circa 2 metri. Le sue 5 vasche possono contenere 800 litri d'olio riscaldato da 12 bruciatori antivento a gas, forniti di tutti i dispositivi di sicurezza, mentre sono 20 i cestelli di contenimento del pesce. Domenica 16, la frittura sarà servita nel rinomato piatto in ceramica, realizzato specificatamente per questo evento che riporta il caratteristico logo della Sagra del Pesce. Negli anni questo piatto, realizzato in soli 1000 esemplari, è diventato un ambito oggetto di collezione. "Confidiamo di accogliere nel migliore dei modi il pubblico che vorrà premiare la nostra passione per il territorio - spiega il presidente della Pro Loco, Giuseppe Larango - Siamo qui in tanti, per questa iniziativa che sicuramente è la più gravosa ed impegnativa per noi volontari, ma è quella che in assoluto ci permettere di mettere in risalto il prodotto tipico per eccellenza, la pregiata gastronomia, così apprezzata dal pubblico ed in definitiva la nostra storia, quella di un borgo marinaro, che ha origini nel porto di Roma antica ma che negli anni ha dimostrato di poter crescere ed oggi è una Città a misura d'uomo". (segue) (Com)