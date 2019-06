Fiumicino: dal 14 al 16 giugno torna "La sagra del pesce" (3)

- L'ingresso all'area del mercatino e degli spettacoli serali, è libero e gratuito, mentre per lo stand gastronomico è previsto un contributo a parziale copertura dell'acquisto dei prodotti. Oltre allo stand gastronomico ed all'area ristoro, curati dai volontari della Pro Loco, ci sarà un'area dedicata agli spettacoli serali, che inizieranno alle 21: il 14 giugno gli "Onde Roots", cover band di Bob Marley; il 15 giugno le cover anni 60/70 dei "The Tram Tracks Band"; il 16 giugno una serata all'insegna degli anni '80 con la band "POP 84". Inoltre, il tradizionale mercatino d'artigianato e prodotti tipici. Particolare attenzione è dedicata ormai da più di quattro anni al rispetto dell'ambiente. I rifiuti generati dall'iniziativa, infatti, vengono correttamente differenziati sul posto. Solo l'1% è costituito da plastica, mentre il resto è cartone, vetro e la maggior parte tutto residuo compostabile, in quanto il cibo è servito con prodotti biodegradabili. (Com)