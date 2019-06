Cultura: la stella della lirica Svetlana Kasyan al Centro russo di Roma

- Il 24 giugno a Palazzo Cairoli, a Roma, si esibirà la giovane e talentuosa soprano russa Svetlana Kasyan. Come riferisce il Centro russo di scienza e cultura, dotata di una voce straordinaria ed internazionale, la solista del Teatro Nuova Opera di Mosca interpreterà per gli ospiti del Centro i brani più suggestivi di compositori russi e italiani. La cantante, famosa per la sua estensione vocale da soprano di quattro ottave, è considerata dai molti estimatori la nuova Maria Callas e rientra tra le interpreti più richieste negli ultimi anni dalla lirica. Nel 2019, Svetlana Kasyan, la prima donna al mondo, è stata insignita dell'Ordine pontificio di San Silvestro. Questo importante riconoscimento, conferitole da Papa Francesco, viene assegnato principalmente per i più alti traguardi professionali nel campo della scienza, della letteratura e dell'arte. Il pubblico romano vedrà l'étoile a breve nella "Tosca" di Puccini, in scena al Teatro dell'Opera dal 19 giugno 2019. La prima rappresentazione dell'opera si tenne sempre a Roma, al Teatro Costanzi, il 14 gennaio 1900. (Com)