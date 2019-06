Serbia: ministro Interno Stefanovic, candidatura di Pristina non deve entrare in agenda Interpol

- Una nuova richiesta di Pristina per fare ingresso nell'Interpol "non deve essere inserita" nell'ordine del giorno della prossima assemblea dell'organizzazione internazionale: lo ha detto oggi il ministro dell'Interno della Serbia, Nebojsa Stefanovic, secondo quanto riporta il sito del quotidiano "Kurir". Stefanovic ha precisato che tale richiesta non deve essere inserita in agenda per motivi "giuridici, politici e relativi alle forze di polizia". Il ministro ha precisato che le autorità kosovare hanno già inviato la richiesta per una candidatura formale e che tale richiesta sarà ora esaminata dal comitato esecutivo dell'Interpol. "L'assemblea generale (dell'Interpol) ha già votato su questo il 20 novembre, si è espressa con una convincente maggioranza, un numero molto maggiore di paesi ha votato contro o si è astenuto rispetto a quelli che erano a favore dell'accoglienza del cosiddetto Stato del Kosovo nell'Interpol. Cosa è cambiato adesso per metterlo di nuovo nell'ordine del giorno?", si è domandato Stefanovic. (segue) (Seb)