Ue: Moavero, necessari interventi e riforme per riflettere su prospettive comunitarie

- L’evento di oggi rappresenta un’opportunità per riflettere sulle prospettive dell’Unione europea, che inevitabilmente ha bisogno di una serie di interventi e riforme. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri, Enzo Moavero Milanesi, nel quadro della riunione annuale dei presidenti e dei segretari generali dei Consigli economici e sociali degli Stati membri del Comitato economico e sociale europeo, che ha preso il via questa mattina nella sede capitolina del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (Cnel). “L’Unione europea si sta muovendo in un quadro di sostenibilità: l’idea di uno sviluppo economico che tenga conto degli aspetti sociali e ambientali rappresenta un patrimonio acquisito all’interno dell’Ue”, ha detto il capo della diplomazia, sottolineando però quanto sia necessario riflettere su come questa idea possa essere resa maggiormente operativa ed efficace. Il ministro ha anche ribadito quanto il momento storico attuale, all’indomani delle elezioni per il Parlamento europeo, sia fondamentale per il futuro delle democrazie Ue, sottolineando quanto il ruolo svolto dai Comitati economici e sociali nazionali sia importante in questo senso. (Ems)