Slovacchia: politici locali commentano a Bratislava l'autorità del lavoro Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Slovacchia si impegna in favore della giustizia sociale e delle pari opportunità per l'intero mercato europeo del lavoro. Lo ha dichiarato via Twitter il primo ministro slovacco, Peter Pellegrini, commentando la notizia che Bratislava è stata scelta per ospitare l'autorità europea del lavoro. Altrettanto entusiasta il ministro degli Esteri, Miroslav Lajcak: "Notizie eccellenti dopo il voto di oggi. Bratislava sarà un'ottima casa per l'autorità europea del lavoro. Son orgoglioso e grato nei confronti di tutti coloro che hanno lavorato instancabilmente per ottenerlo". (Vap)