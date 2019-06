Puglia: al via il bando da 68.5 mln di euro per progetti strategici nel bacino Mediterraneo

- Il 3 luglio sarà il termine di scadenza per avanzare proposte progettuali nell’ambito della call for Strategic projects del programma di vicinato Eni Cbc Mediterraneo 2014-2020 presentata a Bari, nel corso dell’Info day tecnico organizzato con la partecipazione dell'Autorità di gestione del programma, a cura del coordinamento Politiche internazionali della Regione Puglia, in qualità di co-presidente del Comitato nazionale e National contact point Eni Cbc Med. “La presenza della Farnesina qui, oggi, testimonia la centralità del Mediterraneo per la politica estera italiana e per la cooperazione allo sviluppo italiana”. Lo ha dichiarato Jacopo Martino della Direzione generale per la Cooperazione allo sviluppo del ministero degli Esteri, capo delegazione Nazionale e co-presidente Comitato nazionale di Programma, che ha invitato i partecipanti a essere ambiziosi: “Il multilateralismo, il lavorare assieme, è nel codice genetico dell’Italia. Il Mediterraneo, che per l’Unione europea è una frontiera esterna, è per noi centro e non periferia. Ed è a questo centro che la politica estera dell’Italia guarda con attenzione particolare. Il vostro successo nei bandi di questo Programma è il migliore strumento che l’Italia ha a disposizione per garantire a Eni Cbc Med un futuro nel prossimo periodo di bilancio della Ue 2021-2027”. Filippo La Vecchia dell’Agenzia per la Coesione Territoriale, Area Progetti e Strumenti, che ha portato i saluti del direttore generale Antonio Caponetto, ha aggiunto: “L’Italia, dal punto di vista geografico, è il cuore del Mediterraneo, da sempre naturale crocevia di popoli e culture, ponte tra l’Europa continentale e l’Africa ma anche tra l’Oriente e l’Occidente d’Europa. I programmi di cooperazione esterna Eni che coinvolgono l’Italia hanno approvato finora 60 progetti Standard: 41 nell’ambito della prima call Eni Med e 19 nel Programma Eni Italia-Tunisia, con l’impegno di circa 118 milioni pari al 43% delle risorse complessive, 270 milioni". (segue) (Ren)