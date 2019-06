Puglia: al via il bando da 68.5 mln di euro per progetti strategici nel bacino Mediterraneo (2)

- "Col nuovo bando sugli Strategici - ha proseguito La Vecchia - ci sarà un’accelerazione dell’attuazione del Programma. Il futuro dell’Europa non può non tener conto del Mediterraneo; il rafforzamento del dialogo e della cooperazione con i Paesi della Sponda Sud è ritenuta strategica dallo Stato, che sostiene tenacemente la presenza del Programma Eni Med nel prossimo periodo di programmazione”. Bernardo Notarangelo, direttore delle Politiche internazionali della Regione Puglia ha sottolineato, in particolare, che “sostenere e favorire una qualificata partecipazione italiana al bando per la candidatura di Progetti Strategici Eni Med è estremamente importante se si vuole che progettualità guidate dai nostri stakeholder siano di successo e ottengano il giusto riconoscimento finanziario. Il valore aggiunto che la Cooperazione Territoriale rappresenta è proprio una delle rotte attraverso cui passa lo sviluppo del nostro territorio”. (segue) (Ren)