Puglia: al via il bando da 68.5 mln di euro per progetti strategici nel bacino Mediterraneo (3)

- Per progetti strategici, hanno sottolineato dalla REgione Puglia, si è intesa una progettualità volte a promuovere innovazioni rilevanti che abbiano impatto sul policy making, nonché effetti di lunga durata e di vasta portata geografica, che vadano oltre il finanziamento del Programma. I partenariati dovrebbero quindi, secondo la Regione, coinvolgere attori chiave pubblici e privati, in grado di determinare cambiamenti nei settori interessati. Proprio di strategia, indicatori, costruzione del budget e compilazione dell’E-Application Form hanno parlato i relatori intervenuti presso la Fiera del Levante di Bari, con l’obiettivo di mettere a fuoco gli aspetti più critici del bando e fornire risposte concrete a tutti i progettisti italiani alle prese con la redazione delle proposte progettuali. Prima Claudio Polignano, Regione Puglia, punto di Contatto nazionale del programma e, poi, Vincent Ernoux, coordinatore Eni Cbc Med Branch Office for the Western Mediterranean, sono entrati nel merito della questione. (Ren)