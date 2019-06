Ambiente: Moavero, sostenibilità cruciale per prospettive sviluppo europee

- L’attenzione all’ambiente è parte integrante del concetto di sviluppo sostenibile, e rappresenta quindi un fattore cruciale per le prospettive future dell’Unione europea. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri, Enzo Moavero Milanesi, nel quadro della riunione annuale dei presidenti e dei segretari generali dei Consigli economici e sociali degli Stati membri del Comitato economico e sociale europeo, che ha preso il via questa mattina nella sede capitolina del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (Cnel). “Essere attenti all’ambiente significa prestare attenzione allo sviluppo e alla preservazione del territorio, alla salute delle persone e alla spesa sociale”, ha detto il ministro, sottolineando come “il vincolo europeo” abbia funzionato bene in questo senso finora, consentendo a molti paesi membri di introdurre politiche ambientali efficaci. Il capo della diplomazia ha anche ribadito quanto sia importante promuovere un’efficace realizzazione di quanto disposto all’interno dell’Agenda 2030. “Si tratta di una questione fondamentale, dal momento che i problemi ambientali non possono non essere affrontati anche a livello planetario”, ha concluso Moavero. (Ems)