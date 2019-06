Ue: Moavero, bisogna mettere la persona al centro di attività normativa ed esecutiva

- L’Unione europea deve impegnarsi per mettere la persona al centro della sua attività normativa ed esecutiva. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri, Enzo Moavero Milanesi, nel quadro della riunione annuale dei presidenti e dei segretari generali dei Consigli economici e sociali degli Stati membri del Comitato economico e sociale europeo, che ha preso il via questa mattina nella sede capitolina del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (Cnel). “Chi segue le vicende europee sa bene che il sociale non è sicuramente il settore in cui sono stati fatti i progressi più significativi, nonostante un certo numero di iniziative pregevoli in questo senso: possiamo e dobbiamo fare di più”, ha detto il capo della diplomazia. (segue) (Ems)