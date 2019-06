Roma: sopralluogo Raggi a centro anziani Conca d'Oro, "lo ricostruiremo. Municipio farà progetto, noi metteremo soldi"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sopralluogo del sindaco Virginia Raggi e del presidente del Municipio III Giovanni Caudo nel parco delle Valli, in via Val d'Ala, zona Conca d'Oro, dove questa notte ha preso fuoco uno dei 13 centri anziani del Municipio. "Siamo venuti con il presidente Caudo per vedere i danni dell'incendio che ha devastato questo centro anziani. L'impegno che prendiamo come amministrazione capitolina è di mettere i soldi, mentre il Municipio si occuperà del progetto e della gara d'appalto. Lo ricostruiremo", ha promesso la sindaca appena arrivata sul posto. Agli anziani che le chiedevano come verrà rifatto, la prima cittadina ha risposto: "Non mi pronuncio, non faremo noi il progetto. I tecnici si incontreranno con i cittadini e valuteranno". "I tempi? Oggi fare una stima è immaturo, è evidente che quel che resta della struttura dovrà essere messo in sicurezza perché ora chiaramente non ci si può avvicinare. Il nostro impegno è quello di ripristinare il centro nel più breve tempo possibile, ovviamente nel rispetto della legge. La cosa importante è il segnale che diamo come Municipio e Comune, quello di essere presenti e impegnarci per questo", ha concluso la sindaca. Nell'attesa dei lavori il presidente del centro anziani Mario Serpi ha promesso: "Ci attiveremo per ripristinare luce e acqua. E acquistare tavoli e sedie per sistemarci nel parco". Tra le proposte degli anziani presenti durante il sopralluogo della sindaca c'è quella di realizzare il nuovo centro in muratura. Quello andato a fuoco questa notte era in legno. (xcol4)