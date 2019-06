Sudan-Regno Unito: tweet incriminati, ministero Esteri Khartum convoca ambasciatore britannico

- Il ministero degli Esteri sudanese ha convocato l'ambasciatore britannico a Khartum, Irfan Siddiq, in merito ai suoi recenti tweet che denunciano le presunte violazioni dei diritti umani da parte del Consiglio militare di transizione (Tmc), al potere in Sudan dopo la destituzione del presidente Omar al Bashir. In una dichiarazione ripresa dall’agenzia di stampa sudanese “Suna”, il ministero sottolinea “la preoccupazione e le riserve del Sudan” riguardo alle dichiarazioni di Siddiq e la sua posizione “sbilanciata” verso gli attuali sviluppi ed eventi nel paese. Secondo il ministero degli Esteri, “i frequenti tweet di Irfan sono contrari alle norme diplomatiche stabilite e al principio di uguaglianza sovrana degli Stati nel diritto internazionale” e l'ambasciatore britannico “non ha tenuto conto delle circostanze in cui è avvenuto il sanguinoso raid dello scorso 3 giugno contro il sit-in di protesta a Khartum e della prontezza del Consiglio militare a negoziare con l'opposizione”. Di recente Siddiq ha pubblicato una serie di tweet in cui ha criticato le sanguinose violenze sui manifestanti pacifici, fra cui l’arresto di esponenti di spicco del Movimento di liberazione popolare del Sudan –Nord (Splm-N) e l'uccisione di 19 bambini. (segue) (Res)