Sudan-Regno Unito: tweet incriminati, ministero Esteri Khartum convoca ambasciatore britannico (2)

- Nel frattempo il vicesegretario di Stato Usa per gli Affari africani, Tibor Nagy, prosegue oggi la sua missione a Khartum dove oggi incontrerà i vertici del Consiglio militare al fine di promuovere la ripresa del dialogo con l'opposizione sudanese e velocizzare il trasferimento dei poteri ad enti civili. Nel suo primo giorno di visita, ieri Nagy ha già incontrato il sottosegretario sudanese agli Esteri, Ilham Ibrahim Mohamed Ahmed, ed i rappresentanti delle Forze per la libertà e il cambiamento (Ffc), l'ombrello che racchiude le diverse formazioni di opposizione sudanesi. In una dichiarazione rilasciata ieri sera, le Fcc hanno riferito di aver discusso con Nagy e l'inviato speciale degli Stati Uniti in Sudan che lo accompagna, Donald Booth, del processo di transizione del potere. L'opposizione ha inoltre denunciato il "massacro" messo in atto dalle forze armate sudanesi contro i "manifestanti pacifici" che da settimane tenevano un sit-in davanti al quartier generale dell'esercito a Khartum. Nella dichiarazione, le Fcc hanno ribadito la "necessità" di avviare indagini "trasparenti" e "riconosciute" a livello internazionale sulle violenze e le annesse responsabilità. (segue) (Res)