Sudan-Regno Unito: tweet incriminati, ministero Esteri Khartum convoca ambasciatore britannico (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La dichiarazione sottolinea inoltre che nell'incontro con i due diplomatici statunitensi "le parti si sono trovate d'accordo sulla necessità di trasferire il prima possibile il potere all'autorità di transizione guidata dai civili per realizzare le aspirazioni del popolo sudanese e le conquiste della sua rivoluzione". Fra le richieste fatte ai leader militari sono infine state ribadite la liberazione dei prigionieri politici, l'annullamento della censura internet e la garanzia della tutela delle libertà dei media, come parte delle misure che la giunta al governo dovrebbe attuare. Apprezzato, infine, il ruolo di mediatore svolto dal premier etiope Abiy Ahmed. Le violenze nel paese sono riesplose la mattina di lunedì 3 giugno, quando le forze di sicurezza hanno fatto irruzione nel sit-in dell'opposizione in atto da più di due mesi nei pressi del quartier generale delle forze armate a Khartum, nel tentativo di disperderlo. (segue) (Res)