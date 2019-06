Alessandria: a Tortona torna il Vigile di frazione

- Nella prima riunione della nuova Giunta comunale di Tortona (Alessandria) guidata dal Sindaco Federico Chiodi è stata disposta la reintroduzione del servizio del “Vigile di frazione”. Durante la settimana, una pattuglia della Polizia municipale stazionerà nelle frazioni tortonesi per raccogliere eventuali segnalazioni da parte dei residenti e soprattutto, costituendo un ulteriore presidio dedito a controllo e vigilanza. Il calendario già predisposto insieme al comandante della Polizia municipale di Tortona, Orazio Di Stefano che sarà avviato già da lunedì 17 giugno, in via sperimentale, prevede il presidio a Mombisaggio e Torre Calderai il lunedì dalle ore 8.30 alle 10.30 in piazza San Carlo; a Castellar Ponzano ogni lunedì dalle 11 alle 13 in via Prati (ex scuole); a Rivalta Scrivia il martedì dalle 8.30 alle 10.30 davanti alla sede della Pro loco; a Bettole di Rivalta martedì dalle 11 alle 13, davanti alla chiesa; a Torre Garofoli il giovedì dalle 8.30 alle 10.30, davanti alla chiesa; a Passalacqua giovedì dalle 14 alle 16, davanti alla chiesa; a Vho venerdì dalle 14 alle 16, in piazza Corte del Castello. Le postazioni a Rivalta, Torre Garofoli e Castellar Ponzano prevedono anche l’utilizzo dell’apparecchiatura “multa velox” cioè del rilevatore mobile di velocità dei veicoli in transito, in modo da garantire anche il controllo del traffico su alcune delle strade più “critiche” del territorio comunale. (segue) (Rpi)