Alessandria: a Tortona torna il Vigile di frazione (2)

- “Una delle nostre priorità – ha dichiarato Luigi Bonetti assessore alla Sicurezza e Polizia Municipale – è migliorare il controllo di tutto il territorio. L’iniziativa del Vigile di frazione è un primo passo in questa direzione, con l’obiettivo ultimo di potenziare l’organico della Polizia Municipale. Nel mese di luglio avvieremo anche una serie di incontri con i frazionisti per confrontarci con i residenti”. “Come promesso in campagna elettorale – ha dichiarato Fabio Morreale vice Sindaco ed Assessore al Decentramento – come primo atto abbiamo proceduto immediatamente alla reintroduzione di questa figura istituzionale a garanzia dei cittadini e che dà la possibilità ai residenti di esporre le loro istanze e problematiche”. “La sicurezza è stato uno dei temi centrali della nostra campagna elettorale – ha dichiarato il Sindaco Chiodi – per noi era quindi prioritario fornire una risposta immediata alle richieste dei tortonesi frazionisti che avevano più volte segnalato la necessità di tornare ad avere un rapporto di collaborazione più diretto ed immediato con l’Amministrazione comunale. Questo è un primo importante passo nella giusta direzione che è stato possibile attuare da subito” (Rpi)