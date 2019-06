Usa-Corea del Nord: fonti russe, nuovo summit Trump-Kim dipende da mosse Washington (2)

- Allo stesso tempo, la fonte ha osservato che Washington avrebbe dovuto prendere in considerazione "due cose semplici". "È impossibile dire che si intende organizzare un nuovo incontro al più alto livello e allo stesso tempo tenere esercitazioni su larga scala con gli alleati – come sta accadendo con il Giappone nelle immediate vicinanze della Penisola – e bisogna rendersi conto che non è realistico chiedere concessioni "altra parte" senza promettere nulla in cambio e senza prendere provvedimenti, soprattutto in termini di allentamento del regime di sanzioni", ha detto la fonte russa. (Rum)